Tra le pagine racconta la sua carta dei vini emotiva, personale e imperfetta, abbinando gli uomini che ha incontrato ai diversi tipi di vino che ha assaggiato, creando delle vere e curiose analogie. Uomini diversi, relazioni difficili, a volte tossiche, ma ogni storia, anche la più difficile, si chiude lasciando in eredità la giusta lezione. Proprio come quando un sorso di vino lascia un retrogusto. Pagine e situazioni nelle quali è facile ritrovarsi, e che parlano a chi si è sentita sbagliata per essere stata sensibile, esagerata per aver avuto aspettative, o difficile per non essersi accontentata. La vita, come sostiene lei stessa, è infatti una degustazione continua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Degustazione sentimentale, il racconto tra amori e calici di Giulia Latini

Articoli correlati

Giulia Latini presenta "Degustazione sentimentale"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Venerdì 20 marzo,...

Un tuffo nel Medioevo tra calici di Famoso e Sangiovese: la degustazione nel piccolo borgoIl piccolo borgo rurale risale al medioevo: rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di...