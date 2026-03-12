Giulia Latini presenta Degustazione sentimentale

Venerdì 20 marzo alle 18.30 presso La Ménagère a Firenze, Giulia Latini presenta il suo nuovo libro

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Venerdì 20 marzo, ore 18.30 presso La Ménagère, Via de' Ginori 8r, FirenzeGIULIA LATINI presentaDegustazione sentimentaleStorie di bottiglie giuste al momento sbagliateSperling & KupferL’autrice dialoga con Martina LazzeriniPerché la vita, in fondo, è una degustazione continua. E imparare a scegliere bene è un atto d'amore. Prima di tutto verso di noi.Ci sono amori che ti stordiscono come un calice di vino a stomaco vuoto. Altri che promettono tantissimo dall'etichetta e poi, al palato, deludono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Casa Museo Murolo presenta “ViniLi – Note di Degustazione” con Villa MatildeAl MU - Casa Museo Murolo l’appuntamento che unisce canzone napoletana e cultura enologica.

Alla Camera si presenta “Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra” di Marco LupisROMA – Lunedì 9 febbraio alle ore 17:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4 a Roma, sarà presentato il volume...