De Grandis esamina le mosse tattiche del mister e commenta il rendimento dell’esterno offensivo durante l’ultima partita. Stefano De Grandis, a Sky Calcio Club, ha rilasciato dichiarazioni sull’ultima prestazione della Juventus. Il giornalista ha analizzato le scelte di Luciano Spalletti per superare la retroguardia avversaria sul campo, valutando il reparto avanzato. L’opinionista ha sottolineato i cambi: « Ha fatto il centravanti Jeremie Boga, Jonathan David non è entrato poi ha messo Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic perché danno la possibilità di alzare la palla ». Le variazioni hanno modificato l’approccio dei bianconeri, che hanno sfruttato l’imponenza fisica dei due attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis senza filtri su quel bianconero: «Lui va sempre fortissimo, ogni tanto deve avere la capacità di freddarsi e ragionare»

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