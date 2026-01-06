Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato il rendimento del Milan di Massimiliano Allegri. Tra i punti di attenzione, ha sottolineato la necessità di aumentare la produzione di occasioni da gol, evidenziando che senza miglioramenti in questo settore, il club potrebbe incontrare difficoltà nel raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.

Durante l'ultimo appuntamento con 'Sky Calcio Club', il giornalista Stefano De Grandis ha voluto commentare il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni alla luce del successo contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Grandis sul Milan: “Deve migliorare la produzione di occasioni da gol, altrimenti…”

Leggi anche: De Grandis durissimo: «Abbiamo visto la Juve peggiore degli ultimi mesi e non è accettabile. Tudor deve scegliere questa cosa e bisogna ripartire facendo un bagno di umiltà»

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Milan Roma 1-0, rossoneri vicini al gol in tre occasioni ravvicinate!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 18^ giornata; De Grandis: Gli arbitri non hanno 'paura' della Lazio perché; De Grandis: A Inter, Milan e Juventus la rete di Davis sarebbe stata annullata; De Grandis su Udinese Lazio: «Gli arbitri non hanno paura».

De Grandis: "Struttura solida del Milan è della tradizione di Allegri" - La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da ... milannews.it