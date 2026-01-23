juventus graziani david e openda non sono da juve

Durante la trasmissione “La nuova DS”, Ciccio Graziani ha espresso un giudizio negativo sugli acquisti di Openda e David, ritenendo che non siano adatti alla Juventus. Le sue parole sottolineano una valutazione critica delle scelte di mercato dei bianconeri, evidenziando come tali operazioni non soddisfino le aspettative o le esigenze della squadra. La discussione si inserisce nel contesto più ampio delle strategie di mercato della Juventus e delle valutazioni degli esperti.

Gli acquisti di Openda e David sono stati bocciati su tutta la linea da Ciccio Graziani durante la trasmssione “La nuova DS”. Le riflessioni sono in corso soprattutto dopo gli stop contro Lecce e Cagliari i n cui i due acquisti di Comolli hanno mostrato i loro limiti. Le parole di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, top e flop di Cagliari: David e Openda inceppano la JuveNel confronto tra Juventus e Cagliari, alcune prestazioni si sono distinte come punti di forza o di debolezza.

Leggi anche: Paganini non ha dubbi verso Napoli Juve: «Partita che potrebbe dire molto per la Juventus. Senza Vlahovic c’è da capire se David e Openda potranno essere finalmente all’altezza»

Argomenti discussi: Graziani netto: Non da Juve! Guardate la Roma, lui era top. Spalletti forse ironico; Né Openda, né David: date un attaccante a Spalletti: Graziani, appello alla Juventus; Graziani: Date un attaccante a Spalletti, né Openda né David sono da Juventus: Yildiz non può fare tutto da solo; Graziani: Vittoria meritata del Cagliari? Forse Spalletti ironico. Ma a questa Juve serve...

Né Openda, né David: date un attaccante a Spalletti: Graziani, appello alla JuventusLa Juventus vuole voltare pagina immediatamente dopo la sconfitta maturata a Cagliari. I bianconeri domani sera avranno l'occasione di rifarsi immediatamente,. tuttomercatoweb.com

Pagina 3 | Graziani netto: Non da Juve! Guardate la Roma, lui era top. Spalletti forse ironicoLa carenza di gol da parte dei nuovi acquisti per la Juve è effettivamente preoccupante. David al momento ha cinque gol complessivi in stagione: due in Champions League e tre in Serie A. Troppo poco s ... tuttosport.com

Non basta l’ottima prestazione contro il Benfica a convincere l’ex campione del mondo che la #Juventus possa andare molto avanti in questa Champions League. L’analisi di Ciccio Graziani sul cammino bianconero e il divario con le big europee #Gr - facebook.com facebook

Ciccio Graziani è scettico sulla #Juve in #UCL: «Nonostante l'ottima prova col Benfica, il divario con big come Real, Bayern e le inglesi resta ampio. In Europa non andrà lontano, serve fortuna nei sorteggi». La solidità basterà a colmare il gap tecnico x.com