Quanto sono costati alla Juventus i gol di David e Openda finora | il confronto con Yildiz è impietoso

I gol di David e Openda finora sono stati costosi per la Juventus, se confrontati con le prestazioni e il valore di Yildiz. Analizzare i numeri permette di capire l’impatto reale di queste firme sul bilancio e sul rendimento complessivo della squadra. In questo articolo, esamineremo i costi e i benefici di queste prestazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

I numeri raccontano più delle sensazioni: i gol segnati finora in Serie A da Jonathan David e Lois Openda hanno avuto un costo altissimo per la Juventus, soprattutto se messi a confronto con il rendimento (e lo stipendio) di Kenan Yildiz. Un paragone che trasforma un problema tecnico in una questione economica. L'ex Lipsia è costato 40 milioni di obbligo di riscatto, poi ci sono David e Vlahovic. Ne parla Tuttosport: Un giocatore con dei gol nelle gambe sarebbe utile. Se ne sono accorti adesso.; Juve, il pagellone 2025: Kalulu rinasce, Kelly cosa fa, McKennie l'aggiustatutto, Vlahovic flop; Serie A nel 2025: Roma capolista nell'anno solare, lo scontro Napoli-Inter, le scelte di Milan e Juventus e le cadute della Fiorentina; Dopo David anche Openda, che disastro in Juve-Lecce! Gol sbagliato al 94' da film horror??. La Juventus e l'attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic - I numeri di David e Openda sono impietosi: in due hanno segnato meno di Vlahovic (che è fuori da un mese) Juventus ... panorama.it

La Juventus ora vuole pure Sorloth, non sono bastati i soldi mal spesi per Openda - Non sono bastati i soldi investiti per David e Openda con Vlahovic ancora in bilico. ilnapolista.it

Juventus, i goal ci sono: Vlahovic, Openda e David nella top 10 dei marcatori nati dopo il 2000 - Per capire bene le difficoltà della Juventus in questi primi mesi della nuova stagione, bisogna partire da un dato: con 9 gol segnati nelle prime 7 giornate di campionato, i bianconeri hanno il ... calciomercato.com

