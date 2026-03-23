Dargen D’Amico a Bologna con l’instore tour di Doppia Mozzarella

Dargen D’Amico annuncia le prime cinque date dell’instore tour di “Doppia Mozzarella”, il nuovo album in uscita venerdì 27 marzo in formato CD e vinile. Disponibile anche il vinile autografato in esclusiva per lo Shop Universal. L’instore tour inizierà venerdì 27 marzo alle ore 17:30 a Milano per poi proseguire sabato 28 marzo alle ore 17:00 a Bologna, alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana e poi continuare in giro per l'Italia. L’album è il frutto di un lavoro di due anni, di una riflessione metodica e approfondita che viene esplicata dal titolo: ironico e immediato ma ricco di significato. Quella della “Doppia Mozzarella” è infatti usata da Dargen D’Amico come una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che inducono le persone a volere sempre di più ben oltre le necessità reali di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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“Doppia mozzarella” il nuovo album di Dargen D’Amico“DOPPIA MOZZARELLA”: il nuovo album di DARGEN D’AMICO disponibile ora in preordine.

Una selezione di notizie su Doppia Mozzarella

Temi più discussi: Dargen D'Amico, esce Doppia mozzarella: un album che parla di noi; DARGEN D’AMICO a Napoli per l’instore tour di DOPPIA MOZZARELLA; Dargen D'Amico in concerto; Dargen D’Amico presenta Doppia Mozzarella: le prime date dell’instore tour.

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Il viaggio secondo #DargenDAmico… Ce lo ha raccontato ai microfoni di #PopAndGo e ci ha svelato anche il suo prossimo progetto discografico “Doppia mozzarella”, in uscita il 27 marzo . #RaiIsoradio facebook