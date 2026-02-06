Città della Scienza | un fine settimana tra stelle amore e carnevale

Napoli si anima con un fine settimana ricco di eventi. Tra osservazioni delle stelle, spettacoli di carnevale e momenti di festa, cittadini e visitatori si godono un weekend diverso dal solito. La città si apre a un mix di scienza, divertimento e tradizione, portando in piazza energia e allegria.

Napoli si prepara a vivere un fine settimana dove la conoscenza incontra il divertimento e l'emozione. Dal 13 al 15 febbraio 2026, Città della Scienza spalanca le sue porte per tre appuntamenti speciali che trasformeranno il museo in un palcoscenico vibrante di colori e scoperte, offrendo esperienze uniche per ogni fascia d'età. L'avventura prende il via venerdì 13 febbraio con la " Notte a Colori al Museo ", un camping scientifico dedicato ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni, speciale Carnevale. Tra le mostre di Corporea e Insetti & Co., i bambini saranno coinvolti in un'entusiasmante caccia al tesoro colorata, risolvendo enigmi scientifici e scoprendo come la natura utilizzi i colori per la sopravvivenza e l'innovazione.

