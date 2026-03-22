Il Dantedì della Crusca Tra scienza e leggenda viaggio nella Commedia

L’Accademia della Crusca ha annunciato che mercoledì si terrà una cerimonia speciale per il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera. La celebrazione coinvolgerà iniziative e approfondimenti sulla figura del poeta e sul suo contributo alla letteratura italiana. La manifestazione si svolgerà in diverse sedi, coinvolgendo studiosi e appassionati di Dante.

L’Accademia della Crusca il prossimo mercolì celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera. L’idea di una giornata – il 25 marzo – destinata alla celebrazione del Sommo Poeta è nata da un editoriale del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano, mentre il nome Dantedì è stato ideato da Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca. La scelta è ricaduta sul 25 marzo perché secondo alcuni studiosi è la data di inizio del viaggio di Dante nella Divina Commedia, il 25 marzo del 1300. Quest’anno, per l’Accademia, il Dantedì coincide con la prima tornata pubblica, che sarà dedicata alla memoria di Maurizio Brunelli, che ha destinato alla Crusca un generoso lascito testamentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Dantedì della Crusca. Tra scienza e leggenda viaggio nella Commedia Articoli correlati Firenze, l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della CommediaFirenze, 20 marzo 2026 - Il 25 marzo l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e... Festa della Donna tra i vicoli di Gesualdo: un viaggio tra arte e leggendaIn occasione della Festa della Donna, l’associazione culturale Aps “Voci Dal Borgo” propone un’esperienza speciale nel cuore dell’Irpinia. Tutto quello che riguarda Dantedì della Crusca Temi più discussi: Il Dantedì della Crusca. Tra scienza e leggenda viaggio nella Commedia; L'Accademia della Crusca celebra il Dantedì; Firenze, l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della Commedia; Dantedì: si parla del Paradiso all’auditorium Messina con il prof Patota. Firenze, l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della CommediaIl 25 marzo previsti incontri e anche lo spettacolo su Pia de’ Tolomei con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino ... lanazione.it Dantedì a Velletri, il 26 marzo il prof. Giulio Ferroni ospite dell’IIS Via Salvo D’AcquistoIl 26 marzo 2026, in occasione del Dantedì, l’Istituto di Istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 di Velletri accoglie il professor Giulio ... castellinotizie.it Mercoledì 25 marzo, Dantedì, è anche il giorno della prima tornata accademica del 2026. Sarà possibile assistere all'incontro anche da remoto, sul canale Youtube della Crusca: https://www.youtube.com/watchv=U7x6s8BteHI. Maggiori informazioni sono dis - facebook.com facebook