Dantedì 2026 da Ravenna a Milano le iniziative italiane per il 25 marzo

Il Dantedì del 25 marzo 2026 coinvolge diverse città italiane con eventi, letture e iniziative didattiche dedicate al poeta. Da Ravenna a Milano, si svolgono diverse attività per ricordare il sommo poeta e il suo contributo alla cultura nazionale. Le iniziative si svolgono in luoghi pubblici, scuole e istituzioni culturali, coinvolgendo studenti e cittadini di tutta Italia.