Groenlandia i leader europei | Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca

I leader europei hanno dichiarato che la Groenlandia è una questione di sovranità del suo popolo e della Danimarca. La loro posizione arriva in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso interesse per l’isola a seguito dell’operazione in Venezuela. La questione della Groenlandia rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza e sulla sovranità, sottolineando il rispetto delle decisioni locali e delle autorità danesi.

Con una dichiarazione congiunta i leader europei rispondono alle parole del presidente americano Donald Trump, che dopo l'operazione in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro è tornato a dire che gli Stati Uniti hanno bisogno di annettere la Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale. "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia ", si legge nella dichiarazione, firmata dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dalla premier Giorgia Meloni, dal primo ministro polacco Donald Tusk, dal premier spagnolo Pedro Sanchez, dal primo ministro britannico Keir Starmer e dalla prima ministra danese Mette Frederiksen.

