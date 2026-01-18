Abbateggio conferisce la cittadinanza onoraria al questore di Pescara Carlo Solimene FOTO

Il comune di Abbateggio ha conferito la cittadinanza onoraria al questore di Pescara, Carlo Solimene, in riconoscimento del suo impegno e servizio. La decisione è stata presa dal sindaco Gabriele Luciano Di Pietrantonio e dall’amministrazione comunale, a testimonianza della stima verso il suo operato. L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle figure che contribuiscono alla sicurezza e al benessere della comunità.

Questa la motivazione: "Fedele servitore dello Stato non solo della città di Pescara ma dell'intera Provincia di Pescara, con particolare attenzione per le aree interne interagendo costantemente con le piccole realtà come Abbateggio, garantendo anche in queste aree marginali della provincia, la presenza dello Stato e svolgendo diligentemente, con capacità e sensibilità, l'incarico affidatogli a servizio della collettività, ricevendone consenso stima e riconoscenza». La cerimonia si è tenuta nella mattinata di sabato 17 gennaio all'interno della sede comunale. La proposta del conferimento della cittadinanza onoraria giunge dal sindaco, che attestando apprezzamento e gratitudine per l'impegno dimostrato dal questore ha inteso tributargli l'importante riconoscimento.

