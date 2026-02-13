VIDEO | Cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e Galletta | I siciliani non sono sempre e solo dalla parte sbagliata

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di assegnare la cittadinanza onoraria ai generali Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, per valorizzare il loro impegno e il contributo alla sicurezza della città. La motivazione ufficiale sottolinea come il loro lavoro dimostri che i cittadini siciliani non sono sempre e solo dalla parte sbagliata. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato alcune operazioni di successo condotte dai due ufficiali, evidenziando il ruolo positivo delle forze dell’ordine nel territorio. La decisione mira a cambiare l’immagine dei militari, spesso associata a stereotipi negativi

Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina ha conferito la cittadinanza onoraria della città di Palermo a Ignazio Gibilaro, generale di corpo d'armata della guardia di finanza, oggi vice direttore dell'Aisi e a Riccardo Galletta, generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, oggi comandante interregionale dell'Italia nord-occidentale. Presenti, tra gli altri alla cerimonia che si è svolta presso la Sala Onu del Teatro Massimo anche il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo. “Questo riconoscimento - ha dichiarato il sindaco Lagalla nel corso della cerimonia - rappresenta un omaggio della Città a due grandi servitori dello Stato, due uomini delle istituzioni che hanno incarnato con il loro impegno i valori più alti del servizio pubblico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su cittadinanza onoraria

Il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di premiare con la cittadinanza onoraria Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, due generali che hanno combattuto la mafia con risultati concreti.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Ultime notizie su cittadinanza onoraria

Argomenti discussi: Invito Stampa – Venerdì 13 il sindaco conferirà la cittadinanza onoraria ai generali Galletta e Gibilaro; Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri, cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e Galletta; Livorno abbraccia Carlo Conti: il via libera della Giunta per la cittadinanza onoraria; Invito Stampa. Domani il sindaco conferirà la cittadinanza onoraria ai generali Galletta e Gibilaro.

Bergamo, cittadinanza onoraria ai bambini, la sindaca: «Un segno di giustizia». No del centrodestra: «Va data a chi si è distinto»I toni — per una volta — restano pacati, ma la distanza tra la maggioranza e il centrodestra è abissale. In Consiglio comunale a Bergamo arriva la proposta della Lista Carnevali — condivisa con ... bergamo.corriere.it

Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri dopo 5 anni di scuola in ItaliaIl provvedimento, pur avendo valore esclusivamente simbolico, punta a rafforzare i principi di inclusione, uguaglianza e cittadinanza attiva, in attesa di una riforma nazionale sulla materia. Un ... ecodibergamo.it

Lagalla conferisce cittadinanza onoraria di Palermo a generali Galletta e Gibilaro. Il sindaco: 'Riconoscimento a due grandi servitori dello stato' #ANSA x.com

Giunta, ok alla delibera per la cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto Benevento, 12 febbraio 2026 - La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla concessione della cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto ch - facebook.com facebook