La paura un governa la città | ad Arezzo servon ponti mica muri e magari una Casa delle Culture

Arezzo vive un clima di insicurezza, con molti residenti che segnalano il timore di attraversare i ponti storici della città. La causa principale sembra essere l’aumento di incidenti e vandalismi nelle zone centrali, alimentando ansia tra i cittadini. La richiesta più insistente riguarda interventi concreti, come il miglioramento delle infrastrutture e l’installazione di strutture di sicurezza. La discussione si concentra ora sulle possibili soluzioni per rendere più sicura e accessibile la città.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa Arezzo 2020 e Alleanza Verdi e Sinistra Con le elezioni che s’avvicinano, la politica aretina ricomincia con il solito ritornello: tira fuori la carta della paura e la cala sul tavolo. Stavolta nel mirino ci son finiti i luoghi di preghiera islamici. Bersaglio facile, simbolico, che fa rumore e allarga la diffidenza verso tutti gli immigrati, senza troppi distinguo. Secondo Arezzo 2020 e Alleanza Verdi e Sinistra questa strada è pericolosa e pure un po’ furba. Nei giorni scorsi l’assessora Tanti ha parlato di controlli preventivi generalizzati sui centri culturali islamici, come se si dovesse guardare dentro a tutti per principio.🔗 Leggi su Lortica.it

«Arezzo non si governa con la paura: servono integrazione e una Casa delle Culture»Arezzo ha vissuto un episodio di tensione legato a un incendio doloso nella zona del centro storico.

