Referendum le ragioni del No alla Casa delle Culture

Una mattina di confronto pubblico si è svolta ad Ancona, con l’iniziativa “Costituzione e giustizia: le ragioni del no”, promossa da Alleanza Verdi Sinistra. La discussione ha attirato molti cittadini interessati a capire le motivazioni dietro il voto contrario alla Casa delle Culture. I partecipanti hanno ascoltato le opinioni di diversi relatori e hanno posto domande su come il referendum potrebbe influenzare la vita di tutti i giorni.

Interverranno il capogruppo di Avs in Consiglio regionale Andrea Nobili, il sostituto procuratore della Repubblica Ruggiero Dicuonzo e la docente universitaria di diritto pubblico Laura Trucchia ANCONA – Una mattina di confronto pubblico sui temi del prossimo quesito referendario, con l'iniziativa "Costituzione e giustizia: le ragioni del no", promossa da Alleanza Verdi Sinistra e aperta alla cittadinanza. L'appuntamento è per sabato 28 febbraio alle 10 alla Casa delle Culture di Vallemiano. Tra coloro che interverranno l'avvocato e capogruppo in Consiglio regionale di Avs Andrea Nobili, il quale spiega: «La riforma preoccupa per quello che lascia trasparire in chiaroscuro.