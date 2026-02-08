La terra contesa al centro del mondo il palermitano in gommone contro il mare | Vi racconto la mia Groenlandia
Un uomo del palermitano affronta il mare aperto su un gommone, lontano migliaia di chilometri dalla Sicilia. Ha deciso di partire da solo, sfidando onde e tempeste, per raccontare la sua
Un uomo solo contro il mare e i suoi pericoli. Sul gommone in mezzo agli oceani, dall'altra parte del mondo. A guardare in faccia la paura, le onde, il vento che cambia, la neve, gli iceberg e gli orsi. Lui è Sergio Davì, l'Ambrogio Fogar palermitano ("ma nato a Monreale", sottolinea lui.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Groenlandia
Brignoli ripensa al suo gol contro il Milan: «Sembravo Aldo in “Tre uomini e una gamba”. Vi racconto la mia passione per la musica»
Il portiere del Monza, Brignoli, ha commentato il suo gol segnato contro il Milan.
All’Accademia di Rocco. Il porno come professione: "Vi racconto la mia vita"
Ultime notizie su Palermo Groenlandia
Argomenti discussi: La terra contesa al centro del mondo, il palermitano in gommone contro il mare: Vi racconto la mia Groenlandia; Viaggio nel parcheggio Tanari tra rifiuti, graffiti e auto sfasciate: È il regno di vandali e sbandati; VIDEO - Openjobmetis tra una sconfitta camminata, le triple che non entrano e il caso Freeman; Un ciclone in convento-La bimba contesa su RaiDue - Guida TV.
#libreriadellanturaconsiglia IN GROENLANDIA, LA TERRA DEL NULLA E DEL TUTTO UN DIARIO D’ AMORE, di DANIELA TOMMASINI @ponteallegrazie_editore Nel nostro spazio e sul nostro sito https://www.libreriadellanatura.com/in-groenlandia.html Qua facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.