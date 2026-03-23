Da ' Mamma mia' a ' Gimme gimme gimme' | AbbaShow in concerto a Fusignano

Spettacolo Live presenta AdbaShow – The First Italian Abba Tribute Band con “THE GOLDEN YEARS”, una nuova data di uno spettacolo che ha conquistato il pubblico di tutta Europa. Ma “THE GOLDEN YEARS” non è solo un concerto: è un vero e proprio viaggio negli anni Settanta, grazie a sonorità fedeli agli originali, giochi di luci, colori vivaci, abiti e coreografie che ricreano l’atmosfera dei grandi show della band. Gli spettatori non saranno semplici ascoltatori, ma protagonisti di un’esperienza da vivere intensamente. Le prevendite sono già attive su Ticketone, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Non perdere l’occasione di rivivere la magia degli Abba con uno spettacolo unico nel suo genere, nel cuore di Fusignano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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L'appuntamento lanciato dalla mamma è per il 24 marzo, il giorno prima dell'anniversario della tragedia avvenuta lo scorso anno in azienda a Maniago facebook

Io e mia mamma siamo andate a votare! Fatelo anche voi. Non lasciate che altri decidano al vostro posto su un tema così delicato. x.com