a fusignano il concerto della chitarrista eleonora strino

A Fusignano, nell’ambito del festival Crossroads, si svolgerà stasera alle 21 un concerto all’Auditorium Corelli. La chitarrista Eleonora Strino eseguirà il suo repertorio in un quartetto formato da Giulio Corini, Claudio Vignali e Zeno De Rossi. L’evento vede la partecipazione di musicisti noti per le loro performance dal vivo.

Continuano le serate del festival itinerante Crossroads a Fusignano. Questa sera l’Auditorium Corelli ospiterà, alle 21, il concerto della chitarrista Eleonora Strino, in quartetto con Giulio Corini al contrabbasso, Claudio Vignali al pianoforte e Zeno De Rossi alla batteria. La napoletana Eleonora Strino rinfresca il linguaggio chitarristico modern swing, lavorando finemente sulla sua forza espressiva: temi che sono tali senza dubbi di sorta, fraseggi e strutture improvvisative dalla solida architettura, giri armonici e rilievi dinamici per stabilire un contatto emozionale con l’ascoltatore. Insomma, la più solida tradizione della chitarra jazz trova una nuova interprete dalla musicalità innata (nonché sostenuta da solidi studi ai conservatori di Napoli e Amsterdam). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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