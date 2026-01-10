Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 12-17 gennaio

Nella settimana dal 12 al 17 gennaio, diversi tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo del Grand Slam 2024. Complessivamente, sono 14 i giocatori italiani in campo, otto uomini e sei donne, impegnati nelle fasi preliminari. I principali tornei si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale, con le qualificazioni che precedono l'inizio del tabellone principale, previsto per il 18 gennaio.

Nutrita la pattuglia di italiani in campo nella settimana da lunedì 12 a sabato 17 gennaio (domenica 18 inizieranno i tabelloni principali degli Australian Open), dato che in 14 (otto uomini e sei donne) saranno impegnati nelle qualificazioni del primo torneo stagionale del Grand Slam. Per quanto concerne gli altri tornei ATP e WTA, invece, nell' ATP 250 di Auckland ci sarà Luciano Darderi, che in singolare sarà il numero 4 del seeding ed avrà un bye al primo turno, mentre in doppio giocherà con lo spagnolo Inigo Cervantes, inoltre Mattia Bellucci sarà al via delle qualificazioni. L'esordio stagionale in coppia di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori arriverà nell' ATP 250 di Adelaide, dove saranno accreditati della testa di serie numero 6 ed esordiranno agli ottavi, mentre giocherà le qualificazioni in singolare Luca Nardi.

