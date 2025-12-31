Era l' anno dei mondiali quelli del 2006 | dove sono finiti gli Azzurri vent' anni dopo

Sono passati vent’anni dall’ultima vittoria dei Azzurri ai Mondiali del 2006. Dopo le recenti difficoltà nelle qualificazioni, il ricordo di quel trionfo sembra ormai lontano. In questo articolo ripercorriamo il cammino della nazionale italiana e analizziamo le sfide attuali, cercando di capire dove si trovi oggi il calcio italiano rispetto a quegli anni memorabili.

Viste le vicissitudini delle ultime mancate qualificazioni mondiali sembra davvero un secolo fa l'ultimo Mondiale vinto. Era il 2006 e mezza Italia non pagò la tv grazie a una promozione che la rendeva gratuita in caso di vittoria azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

