Le campionesse del mondo nel curling non sono riuscite a passare in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra canadese ha perso contro la Svizzera, che ha dominato l’ultimo match. La sconfitta sorprende il team canadese, che era tra le favorite. La Svizzera si prepara ora a sfidare la Svezia nella finale per l’oro, programmata per domenica alle 11.

Svizzera e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026, che andrà in scena domenica 22 febbraio alle ore 11.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Le rossocrociate hanno rispettato il pronostico della vigilia contro gli USA, imponendosi con il punteggio di 7-4 al termine di un confronto particolarmente equilibrato e in cui le americane hanno sempre cercato di impensierire le vice campionesse del mondo. Silvana Tirinzoni e compagne hanno messo la testa avanti realizzando due punti nel secondo end e altri due nella quarta frazione, ma il quartetto guidato da Tabitha Peterson ha tenuto botta tenendo la mano nei parziali dispari e arrivando così all’intervallo sul 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, le Campionesse del Mondo fuori dalla finale alle Olimpiadi! Canada frastornato, la Svizzera non delude

