Per la terza volta consecutiva, il Canada e la Svizzera si affrontano in finale ai Mondiali di curling, dopo aver battuto rispettivamente Svezia e Giappone in semifinale. Le due nazioni si preparano ora alla partita decisiva per il titolo mondiale, che si terrà nelle prossime settimane. La competizione prosegue con grande attesa tra tifosi e appassionati di questo sport.

Per la terza volta consecutiva, saranno il Canada e la Svizzera a giocarsi il titolo iridato. Le due squadre hanno infatti appena staccato il pass per l’ultimo atto ai Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, battendo rispettivamente la Svezia e il Giappone in due sfide in cui hanno saputo dimostrare ampia superiorità su più fronti. Brave in tal senso le elvetiche che, dopo un inizio senza scossoni contro le nordiche, hanno cambiato letteralmente passo a metà gara, confezionando un gioco sempre più offensivo e capitalizzando al massimo la propria proposta così come successo nella sesta ripresa, contrassegnata da tre sigilli che hanno indirizzato quasi in modo definitivo la disputa, poi terminata 8-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: la finale dei Mondiali sarà di nuovo Canada-Svizzera! Svezia e Giappone battute in semifinale

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