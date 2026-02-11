Cure palliative pediatriche Pescara è il nuovo centro regionale

Pescara diventa il nuovo punto di riferimento per le cure palliative pediatriche in Abruzzo. La giunta regionale ha scelto la città per offrire assistenza specializzata ai bambini malati, rafforzando il servizio nel territorio. Ora i genitori possono contare su un centro dedicato, che assicura cure più vicine casa e più efficaci.

Pescara è stata designata dalla giunta regionale come il nuovo centro di riferimento per le cure palliative pediatriche in Abruzzo. La decisione, presa in data odierna, 11 febbraio 2026, mira a potenziare l’assistenza ai minori affetti da patologie complesse, croniche o inguaribili, rispondendo a un fabbisogno crescente stimato in 18 casi ogni 100.000 abitanti. L’ospedale di Pescara, già dotato di unità operative specializzate in terapia intensiva pediatrica, chirurgia pediatrica, oncoematologia pediatrica e un Centro di coordinamento regionale per le Malattie rare, accoglierà il nuovo centro. Questo si aggiunge all’appartamento di degenza già disponibile per le famiglie, creando un polo di assistenza completo e integrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

