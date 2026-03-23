La ricerca sulle potenzialità delle sostanze psichedeliche fa un passo avanti grazie a uno studio italiano pubblicato sul ‘Journal of Medicinal Chemistry’. In pratica, il team di ricercatori ha modificato il principio attivo dei funghi allucinogeni per curare la depressione e altri disturbi senza ‘sballo’. Nel mirino degli scienziati la psilocina, forma attiva della più nota psilocibina. “I nostri risultati suggeriscono che gli effetti psichedelici e l’attività serotoninergica della psilocina potrebbero essere separabili. Questo apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci che mantengano l’attività biologica utile, riducendo al tempo stesso gli effetti allucinogeni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Curare la depressione senza ‘sballo’, ecco la psilocibina modificata

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