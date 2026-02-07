L’Italia sperimenta gli psichedelici | che cos’è la psilocibina per la depressione e perché riapre il dibattito

L’Italia ha fatto un passo importante nel campo della medicina con la prima somministrazione ufficiale di psilocibina a una paziente con depressione resistente all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. L’evento riaccende il confronto tra medici e ricercatori su un tema caldo: le sostanze psichedeliche possono davvero aiutare a curare disturbi mentali gravi? La domanda resta aperta, tra entusiasmo e timori sui rischi.

Quanto accaduto per la prima volta in Italia con la somministrazione di psilocibina a una donna con depressione resistente all’ ospedale Santissima Annunziata di Chieti ha riacceso una questione che, negli ultimi anni, è tornata al centro del dibattito scientifico: può una sostanza psichedelica, storicamente rimasta ai margini della medicina, diventare vero strumento di terapia per un cervello che soffre? E con quali rischi? La sperimentazione. Ad annunciare l’avvio della sperimentazione è stato il professor Giovanni Martinotti, Direttore dell’Unità Operativa dell’ospedale abruzzese: «Dopo una lunga trafila siamo riusciti a partire.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Psilocibina Sperimentazione

Una donna di 63 anni è diventata la prima in Italia a ricevere un trattamento con psilocibina per la depressione resistente.

È iniziato all’ospedale Santissima Annunziata di Firenze il primo trattamento in Italia con la psilocibina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Psilocibina Sperimentazione

Argomenti discussi: La sperimentazione è finita! L’IA diventa il vero banco di prova per le imprese. E l'Italia è in prima linea. Con Lenovo; Psilocibina contro la depressione resistente: a Chieti la prima sperimentazione italiana; Friuli Venezia Giulia, al via la sperimentazione della scuola bilingue italiano-tedesco: si parte nel 2026; Sperimentazione della precompilata Iva anche nel 2026.

L’Italia sperimenta gli psichedelici: che cos’è la psilocibina per la depressione e perché riapre il dibattitoRimaste a lungo ai margini della ricerca medica, le sostanze psichedeliche tornano come possibilità per il trattamento di alcune forme di sofferenza psichica. La sperimentazione avviata a Chieti riapr ... open.online

A Manduria la prima scuola in Italia ad approvare un curricolo sperimentale trasversale di Educazione all’Affettività facebook

Scuola bilingue italiano-tedesco, il FVG sperimenta un nuovo modello educativo triesteallnews.it/2026/01/scuola… x.com