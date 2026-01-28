Cultura | Nanni Misto domani a palazzo Valentini per parlare di informazione e IA

Domani pomeriggio, nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, si terrà un evento dedicato all’intelligenza artificiale. La discussione, organizzata dal Rotary Club Roma Nord Ovest, si concentrerà sui rischi e i vantaggi di questa tecnologia. A partecipare sarà anche il deputato Nanni, che interverrà per parlare di come l’IA sta influenzando il mondo dell’informazione. L’appuntamento, che inizia alle 17:30, vuole mettere in luce le opportunità e i pericoli di questa rivoluzione digitale.

Domani, a partire dalle ore 17:30, sarò presente nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini per presentare l’evento intitolato Rischi e vantaggi dell’Intelligenza Artificiale, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Roma Nord Ovest. Questa informazione è stata comunicata da Dario Nanni, consigliere comunale del gruppo Misto, nonché presidente della Commissione Speciale Giubileo e componente della Commissione Cultura. L’importanza dell’informazione nell’era digitale. Nanni ha sottolineato come l’informazione oggi sia pervasiva e multicanale: dalla televisione ai dispositivi mobili, da assistenti virtuali come Alexa, Google e Siri, fino ai social media, le notizie vengono generate e diffuse rapidamente, anche grazie ai nuovi strumenti digitali che consentono di ottimizzare i tempi di trascrizione, ricerca ed elaborazione dei testi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

