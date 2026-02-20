Bagno a Ripoli rivolta degli studenti contro la schedatura delle scuole chiesta da Fdi | ci sarà anche manifestazione

A Bagno a Ripoli, gli studenti si sono sollevati contro la proposta di Fdi di schedare le scuole, causando una forte reazione tra i giovani. Nei giorni scorsi, molti hanno manifestato il loro dissenso, chiedendo rispetto per l’autonomia scolastica. La protesta si è intensificata con una manifestazione prevista per i prossimi giorni. La questione ha suscitato un'ampia discussione tra genitori e insegnanti, che temono un possibile rischio di discriminazione.

"In queste ore siamo stati letteralmente sommersi da un'ondata di solidarietà verso le nostre scuole, dopo la vicenda della mozione che avrebbe voluto schedarle ed etichettarle. In tantissimi ci state chiedendo di poter partecipare al consiglio comunale di martedì 24, quando la mozione sarà discussa. Purtroppo la nostra sala consiliare è di dimensioni ridotte e non può accogliere un numero elevato di persone. Per motivi di sicurezza e per evitare assembramenti, vi chiedo di seguire il consiglio comunale online. Parallelamente, dalla volontà spontanea di studenti, insegnanti, sindacati, associazioni e liberi cittadini, è nato un presidio che si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17 in piazza della Pace, a Bagno a Ripoli.