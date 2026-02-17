LEGO e Crocs | la scarpa-mattoncino da collezione esaurita online impazza il mercato della rivendita
LEGO e Crocs hanno causato il caos sul mercato quando hanno messo in vendita le loro scarpe ispirate ai mattoncini, subito esaurite online. La collaborazione tra i due marchi ha portato a un modello di scarpa con dettagli che ricordano i famosi blocchi di plastica, attirando collezionisti e appassionati di moda. In poche ore, le rivendite online hanno iniziato a offrire le scarpe a prezzi molto più alti rispetto al costo originale, alimentando una vera e propria corsa al collezionismo.
LEGO e Crocs: L’Insolito Accordo che Ha Scatenato la Caccia al Mattoncino da Indossare. Una collaborazione inattesa ha scosso il mondo del design e della moda: LEGO e Crocs hanno lanciato il 16 febbraio 2026 una reinterpretazione in calzature dell’iconico mattoncino LEGO. Il modello, disponibile esclusivamente online, ha rapidamente conquistato appassionati e collezionisti, esauriendo le scorte in Europa, Regno Unito e Stati Uniti e alimentando un vivace mercato di rivendita. Un Omaggio Giocoso all’Iconico Mattoncino. L’idea alla base di questa partnership, come sottolinea Satwik Saraswati, Head of Licensing & Extended Line Design & Partnerships di LEGO Group, nasce dalla forte affinità tra i due brand.🔗 Leggi su Ameve.eu
