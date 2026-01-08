Crisi idrica in Capitanata acqua potabile assicurata ma resta il nodo agricoltura | le strategie di Aqp
La crisi idrica in Capitanata continua a rappresentare una sfida significativa, sebbene le recenti piogge abbiano parzialmente alleviato le difficoltà. Mentre l’approvvigionamento di acqua potabile è garantito, il settore agricolo resta in forte difficoltà. Aqp sta valutando strategie e interventi per gestire al meglio questa complessa situazione, cercando di equilibrare le esigenze della comunità e dell’agricoltura locale.
La crisi idrica in Capitanata non accenna a fermarsi, nemmeno dopo le ultime piogge che hanno alleviato parzialmente le difficoltà degli ultimi mesi. Secondo gli ultimi dati disponibili, il volume d’acqua immagazzinato nella diga di Occhito, principale fonte idrica della provincia di Foggia, si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
