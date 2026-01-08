Crisi idrica in Capitanata acqua potabile assicurata ma resta il nodo agricoltura | le strategie di Aqp

La crisi idrica in Capitanata continua a rappresentare una sfida significativa, sebbene le recenti piogge abbiano parzialmente alleviato le difficoltà. Mentre l’approvvigionamento di acqua potabile è garantito, il settore agricolo resta in forte difficoltà. Aqp sta valutando strategie e interventi per gestire al meglio questa complessa situazione, cercando di equilibrare le esigenze della comunità e dell’agricoltura locale.

