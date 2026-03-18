Attacco iraniano in Qatar incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan Trump | Stop agli attacchi a impianti iraniani

Un incendio si è verificato nel principale impianto di gas a Ras Laffan, in Qatar, a seguito di un attacco iraniano. Le autorità locali stanno gestendo le conseguenze dell’incidente, che ha coinvolto il settore energetico del paese. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto di fermare gli attacchi contro gli impianti iraniani. La situazione nel Golfo resta tesa.

Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Un raid iraniano ha provocato un incendio nel principale impianto di gas del Paese, nella zona costiera di Ras Laffan. L’incendio dopo l’attacco A darne notizia è stato il ministero dell’Interno del Qatar, spiegando che la protezione civile è intervenuta per domare le fiamme divampate nell’area industriale. L’impianto colpito rappresenta uno dei punti strategici per la produzione e la distribuzione di gas nel Golfo. Escalation dopo le minacce di Teheran L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione nella regione. Teheran aveva infatti annunciato l’intenzione di colpire le infrastrutture energetiche del Golfo in risposta all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro i propri impianti di gas. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani” Articoli correlati Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras LaffanUn nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Leggi anche: Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan Una selezione di notizie su Ras Laffan Temi più discussi: Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video; Qatar, incendio nel maggior complesso del gas dopo attacco Iran; Qatar, incendio nel principale centro di gas naturale del Paese. Le autorità: È stato un attacco iraniano; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar. Guerra Iran, nuovo raid su sito energetico in Qatar. Trump: «Se attaccheranno ancora distruggeremo giacimento di South Pars»Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto ... ilmessaggero.it Attacco iraniano in Qatar. Brucia il più grande impianto di Gnl al mondoIl ministero degli Interni del Qatar ha dichiarato che un attacco iraniano ha appiccato un incendio al principale impianto di gas dello Stato del Golfo, situato sulla costa settentrionale. La protezi ... huffingtonpost.it #Qatar, un missile colpisce l'impianto di gas di Ras Laffan provocando una terribile esplosione. Tutti gli aggiornamenti sulla #guerra in #Iran e nell'area del Golfo su QdS.it. #QdS #News - facebook.com facebook L'episodio South Pars-Ras Laffan apre scenari inediti. Molta attenzione. x.com