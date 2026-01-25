Una giornata con Luisa, 86 anni, pensionata di Bruzzano, ci permette di conoscere la sua quotidianità e i cambiamenti nel suo rapporto con la socialità. Originaria di questa zona di Milano, Luisa riflette sul passato e sull'importanza delle relazioni umane, evidenziando come la percezione della solitudine sia evoluta nel tempo. La sua storia offre uno spaccato di vita e di crescita personale, nel contesto di una comunità che si confronta con le sfide dell'invecchiamento.

Milano, 25 gennaio 2026 – Bruzzano, via degli Artaria. Fuori dal centro cittadino, al quarto piano di una palazzina come tante, vive Luisa R., 86 anni compiuti da poco. Una donna minuta, i capelli bianchi e gli occhi chiari, ancora pieni di vitalità. La casa è piccola, ma in ordine: ci accomodiamo sul divano, davanti alla televisione. Alla nostra destra la sua amata macchina da cucire “Necchi”, sistemata in un angolo della stanza, su un tavolino: “È con me da sessant’anni, ma non l’ho mai cambiata. Ho sempre sognato di diventare una sarta”. È nata e cresciuta qui, alterna l’italiano a qualche forma dialettale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una giornata insieme a Luisa, 86 anni, pensionata di Bruzzano: "La solitudine non era un problema, ora capisco che ho bisogno degli altri"

