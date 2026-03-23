Cremona | 52,78% di affluenza un record storico

La domenica elettorale si è conclusa a Cremona con un’affluenza che alle ore 23 ha raggiunto il 52,78% degli aventi diritto. I dati ufficiali del Ministero confermano questa cifra dopo aver verificato tutte le 76 sezioni cittadine. Il risultato segna una netta rottura rispetto al passato recente: nel referendum del 2020 sulla riduzione dei parlamentari, la partecipazione era rimasta ferma al 18,79%. La sezione 3 ha registrato un picco particolare, toccando il 60,97%, dimostrando come l’impegno civico possa variare sensibilmente in base alla vicinanza ai centri urbani o alla composizione demografica dei quartieri. L’andamento della giornata ha mostrato una crescita progressiva e costante dell’affluenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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