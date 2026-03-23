Coulthard rivela perché Kimi Antonelli è scoppiato a piangere in diretta TV dopo la vittoria in Cina
David Coulthard svela perché Kimi Antonelli è scoppiato a piangere in diretta TV dopo la prima vittoria in Formula 1 nel GP di Cina 2026: decisivo un dettaglio visto durante l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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