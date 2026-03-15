LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Ferrari all’attacco Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoria
Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. Oggi si svolge il secondo appuntamento del campionato, con la Ferrari che si prepara a impegnarsi in corsa e Kimi Antonelli che punta a conquistare la sua prima vittoria in questa stagione. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale da Shanghai.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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