Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. Oggi si svolge il secondo appuntamento del campionato, con la Ferrari che si prepara a impegnarsi in corsa e Kimi Antonelli che punta a conquistare la sua prima vittoria in questa stagione. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale da Shanghai.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco, Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoria

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