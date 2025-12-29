Siamo già obsessed dalla Lady Dior presentata da Jonathan Anderson

La maison Dior rinnova la sua iconica Lady Dior sotto la guida di Jonathan Anderson, presentando una versione innovativa per la stagione 2026. Questa nuova interpretazione mantiene l’eleganza e la raffinatezza che da sempre contraddistinguono il brand, offrendo una borsa che combina tradizione e contemporaneità. Un modello che si inserisce nella storia della maison, rispondendo alle esigenze di un pubblico attento alle forme e ai dettagli senza perdere la sua identità distintiva.

Che Christian Dior fosse affezionato alla magia non è un mistero. La maison francese ha infatti seguito questa linea tramite il suo nuovo direttore creativo, Jonathan Anderson, che ha lanciato per la stagione 2026 la nuova Lady Dior, la borsa dei sogni. Disponibile in boutique a partire dal 2 gennaio, Anderson aggiunge alla tradizione dei simboli come i quadrifogli, tanto cari alle origini irlandesi del brand. La bag Lady Dior approda in boutique dal 2 gennaio. La campagna, scattata da David Sims, celebra una delle bag più iconiche della maison, che quest'anno compie dieci anni. Tra le più desiderate c'è sicuramente la mini Lady Dior clover, con elementi trapuntati e una coccinella come dettaglio colorato.

