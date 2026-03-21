Festa di compleanno al parco con i compagni di classe per la figlia di 8 anni | multa di 80 euro al papà

Un uomo ha ricevuto una multa di 80 euro dopo aver organizzato la festa di compleanno della figlia di 8 anni al parco Sempione di Milano. Durante l’evento, sono stati portati tavoli e festoni sono stati appesi agli alberi, in violazione delle norme vigenti nei parchi pubblici. La sanzione è stata comminata per queste infrazioni al regolamento locale.

Un papà è stato multato per 80 euro per aver organizzato la festa di compleanno per la figlia di 8 anni al parco Sempione a Milano: ha violato il regolamento che vieta di portare tavoli e di appendere festoni agli alberi nei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Taranto: dal padre al figlio al nipote, 112 anni ininterrotti al lavoro con Poste italiane Festa del papà, la famiglia De VietroDi seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Giuseppe De Vietro ha un legame con Poste che dura da 112 anni. Crans Montana: al Niguarda stanno per arrivare Leonardo e Kean, compagni di classe al Virgilio di MilanoAl Niguarda di Milano è arrivato il 16enne Kean Talingdan, compagno di classe di Leonardo Bove (che doveva arrivare in giornata, ma è ancora... Aggiornamenti e notizie su Festa di compleanno al parco con i... Temi più discussi: Milano, festa di compleanno del bimbo al Parco Sempione con i compagni di classe, multa di 80 euro: Togliete subito i tavoli; La festa di compleanno dei torinesi Atlante; La festa di compleanno di Leone Lucia Ferragni è un lasergame party con i tatuaggi a tema Labubu; Nessuno alla festa di sua figlia, la mamma lancia un appello sui social. Milano, festa di compleanno della bimba al parco Sempione, multa di 80 euro: «Togliete i tavoli»Arrivano le torte, ma si presenta anche una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie: i tavolini al parco non si possono mettere, come le decorazioni agli alberi ... msn.com Milano, festa di compleanno del bimbo al Parco Sempione con i compagni di classe, multa di 80 euro: «Togliete subito i tavoli»Arrivano le torte, ma si presenta anche una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie: i tavolini al parco non si possono mettere, come le decorazioni agli alberi. Scatta la multa per il papà del ... milano.corriere.it Preso dal lavoro, ho dimenticato di raccontarvi che la sera della festa del papà si è rischiata una piccola tragedia familiare. Avevo organizzato con alcuni amici di portare Alba in un posto speciale, da @_its.napoli , un bar dove, in alcune serate, servono la zup facebook