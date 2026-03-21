Festa di compleanno al parco con i compagni di classe per la figlia di 8 anni | multa di 80 euro al papà

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ricevuto una multa di 80 euro dopo aver organizzato la festa di compleanno della figlia di 8 anni al parco Sempione di Milano. Durante l’evento, sono stati portati tavoli e festoni sono stati appesi agli alberi, in violazione delle norme vigenti nei parchi pubblici. La sanzione è stata comminata per queste infrazioni al regolamento locale.

Un papà è stato multato per 80 euro per aver organizzato la festa di compleanno per la figlia di 8 anni al parco Sempione a Milano: ha violato il regolamento che vieta di portare tavoli e di appendere festoni agli alberi nei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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