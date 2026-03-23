Cosa si è deciso sul futuro della Sopraelevata e del Tunnel di Genova

Focus sul futuro della Sopraelevata nell’incontro di lunedì mattina tra la struttura commissariale per il Tunnel sub-portuale e il Comune di Genova. Al tavolo il commissario, e presidente della Regione Marco Bucci, per il Comune la sindaca Silvia Salis e gli assessori Alessandro Terrile e Massimo Ferrante, e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia. Al centro del confronto le due opzioni progettuali relative al tracciato e alle uscite intermedie del tunnel, con ricadute dirette sul destino della Sopraelevata. “Abbiamo portato dati, analisi e soluzioni, non opinioni. Il confronto da parte nostra è sempre stato aperto”, ha dichiarato Bucci al termine della riunione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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