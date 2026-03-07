Tunnel subportuale Salis e Terrile | Destino sopraelevata va deciso alla fine

Il dibattito sul progetto del tunnel subportuale di Genova continua a suscitare discussioni tra le parti coinvolte. Salis e Terrile hanno affermato che la decisione definitiva sulla sopraelevata spetta alla fine di un processo ancora in corso. Il progetto fa parte di un pacchetto di ristori di Aspi, messo in atto dopo il crollo del ponte Morandi che ha provocato 43 vittime.

"La realizzazione dell'opera non può prescindere dal collegamento con il centro città e la relativa uscita di via Madre di Dio e via delle Casaccie", ribadiscono da Tursi Non si placa il dibattito a proposito del progetto del tunnel subportuale di Genova, parte integrante del pacchetto di ristori, che Aspi sta mettendo su Genova in base agli accordi presi con le istituzioni dopo il crollo di ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone. Dopo l'uscita intermedia di via Madre di Dio e via delle Casaccie, a tenere banco è anche il futuro della sopraelevata. "Le dichiarazioni rilasciate venerdì dal subcommissario per la ricostruzione - dichiarano la sindaca e il vicesindaco di Genova - ci sorprendono ancor più di quelle rese giovedì in Commissione comunale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

