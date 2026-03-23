Cosa ha causato il forte boato del Gran Sasso nel 2023 lo scienziato Previtali | La montagna ci parla

L'impiego di strumentazioni all'avanguardia ha permesso ai ricercatori di ottenere informazioni molto dettagliate sulle cause del boato avvertito nella notte tra il 14 e il 15 agosto in prossimità del Gran Sasso. La spiegazione in uno studio dell'INVG, INFN e tre università italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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