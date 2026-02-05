Crans-Montana parla il padre di un 17enne morto nel rogo | So chi ha pagato la cauzione per Moretti

Il padre di Trystan Pidoux, il ragazzo di 17 anni morto nell’incendio di Crans-Montana, spiega di aver scoperto chi ha pagato la cauzione per Jacques Moretti. Michel Pidoux afferma di sapere chi si nasconde dietro questa scelta e promette di andare a cercarlo a casa nei prossimi giorni, per avere conferma e rendere tutto pubblico anche alla stampa europea. La sua denuncia riaccende i riflettori sulla vicenda e sulle persone coinvolte.

