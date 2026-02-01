Oggi la Domotek di Reggio Calabria affronta una partita decisiva contro la capolista. La squadra di mister Antonio Polimeni sa che ogni punto può fare la differenza nella corsa al primo posto. I giocatori sono concentrati e determinati a dare il massimo in questa sfida importante.

La Domotek Volley di Reggio Calabria, guidata da mister Antonio Polimeni, si appresta a affrontare una delle sfide più importanti della stagione. La partita contro la capolista, in programma a breve, rappresenta un test decisivo per la corsa al titolo. Il tecnico ha sottolineato che ogni punto in classifica ha un valore strategico, soprattutto in un campionato dove le differenze sono minime e ogni risultato può influenzare il corso del torneo. Dopo la vittoria in trasferta a Campobasso, conquistata con un netto 1-3, la squadra ha rafforzato la propria posizione al primo posto della graduatoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polimeni: “Oggi sfida decisiva contro la capolista, ogni punto conta per il primato”

Approfondimenti su Domotek Volley

Il Bologna si prepara a una partita fondamentale contro il Brann, valida per gli ottavi di finale e decisiva per la qualificazione europea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nella sede del coordinamento regionale di FI presentato il Comitato presieduto da Pino Palmisani che definisce il riordino una cosa di buon senso. L’affondo di Natale Polimeni sul profilo culturale: «Oggi Il pm viene percepito dal cittadino come un giudice, ma - facebook.com facebook