Corinne Clery choc peccato non essere stata lesbica

Da liberoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Risposarmi? Potrei sì, non lo farei per amore quanto piuttosto per amicizia, che per me è una forma di amore. E il 'fortunato', infatti, sarebbe un mio amico, una persona perbene che abita vicino casa mia e ha gli stessi miei interessi. Non è meraviglioso? E non pretende niente. D'altra parte oggi io vivo felicemente sola con il mio cane, un bassotto che si chiama. Vasco Rossi ". A raccontarsi, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l'attrice Corinne Clery, raggiunta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli nel giorno del suo 76esimo compleanno. E se il suo possibile marito. avesse anche altre storie? " Non sono gelosa, andrebbe bene, lui avrà le sue storie e se me le volesse presentare non ci sarebbe problema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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