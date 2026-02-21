Verissimo Corinne Clery choc | Tradita da mio figlio

Corinne Clery rivela di essere profondamente delusa dal comportamento di suo figlio, Alexandre Wayaffe, dopo aver scoperto alcuni cambiamenti nel loro rapporto. La attrice francese ha spiegato che, nel corso degli anni, il legame si è deteriorato e ora si sente meno emotiva rispetto al passato. La sua testimonianza si è svolta durante un'intervista televisiva, dove ha condiviso dettagli sulla crisi familiare che ha vissuto di recente. La situazione resta aperta e senza una soluzione immediata.

"Oggi sono un po’ meno emotiva": Corinne Clery si è confessata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando in particolare del rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, peggiorato nel tempo fino alla rottura. "Sono più consapevole che ho chiuso con mio figlio - ha proseguito l'attrice -. Non c’è più la speranza e neanche la rabbia. Dopo la nostra intervista a dicembre dello scorso anno, ho ricevuto centinaia di messaggi di donne e famiglie che vivono questa situazione. Adesso sto studiando per un mio progetto e mi sto avviando verso un pronto soccorso emotivo per le famiglie nella mia stessa situazione, se non peggio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

