Un incidente mortale si è verificato sulla Pania della Croce, nelle Apuane, il 6 gennaio 2026. Un escursionista è precipitato in un canalone, perdendo la vita sul versante vicino al rifugio Del Freo. L’incidente evidenzia i rischi legati all’attività escursionistica in zone montuose e la necessità di attenzione e preparazione adeguata durante le escursioni.

Stazzema (Lucca), 6 gennaio 2026 – Gravissimo incidente in montagna sulle Apuane. Un escursionista è morto sulla Pania della Croce, sul versante rifugio Del Freo. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. L’escursionista 60enne era arrivato al rifugio di Mosceta (Stazzema) alle 7.30 insieme ad alcuni amici, tutti provenienti dalla zona di Pisa Livorno e tutti equipaggiati a dovere con scarponi e quant'altro. L'incidente è avvenuto nel momento della discesa: forse l’uomo è stato tradito dal ghiaccio, è scivolato in un canalone per 100-200 metri e per lui non c’è stato nulla da fare. Era stato allertato l’elisoccorso Pegaso 3 ma a causa delle condizioni meteo l’elicottero non ha potuto effettuare l’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragica caduta in un canalone, escursionista muore sulla Pania della Croce

Leggi anche: Soccorso alpino in azione sulla Pania della Croce. Due turisti caduti sul sentiero, entrambi salvati

Leggi anche: Tragica caduta nel lago ghiacciato: Laura Vietri muore a 32 anni, l’autopsia conferma l’incidente

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tragedia in montagna. Tradito dal ghiaccio muore in un canalone; Simone Dal Bon trovato morto: il corpo del 42enne scomparso da 8 giorni era in un canalone sulle Piccole Dolomiti; Valle Aurina, escursionista di 53 anni muore dopo una caduta in una scarpata a San Giovanni.

Tragica caduta in un canalone, escursionista muore sulla Pania della Croce - L’elicottero non è potuto intervenire per le condizioni meteo, l’uomo è stato raggiunto via terra dal Soccorso alpino ... msn.com