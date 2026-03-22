Molazzana (Lucca), 22 marzo 2026 – Intervento di soccorso in corso sulle Alpi Apuane, nel gruppo della Pania della Croce, dove tre persone sono precipitate per circa 30 metri mentre si trovavano in cordata lungo un sentiero Cai, nel canale Amoretti. L'allarme è scattato alle 12.38. Secondo le prime informazioni, uno dei tre escursionisti avrebbe riportato un politrauma e si troverebbe in condizioni gravi. Non sono ancora note le condizioni degli altri due componenti del gruppo, che tuttavia risulterebbero meno compromesse. Sul posto sono impegnati l'elisoccorso Pegaso, il Soccorso alpino, il servizio di emergenza 112 e i vigili del fuoco, attivati per le operazioni di recupero in una zona impervia e di difficile accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pania della Croce: la cordata precipita per 30 metri, tre alpinisti feriti. Uno è grave

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