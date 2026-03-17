La prossima domenica potrebbe essere quella dei festeggiamenti per il Copparo 2015, che si avvicina alla promozione in Prima Categoria dopo i risultati dell’ultimo turno. La squadra di Cotignola, invece, ha appena ricevuto il verdetto che potrebbe segnare una svolta nel campionato. La partita decisiva si gioca tra queste due squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali.

La prossima domenica potrebbe essere quella dei festeggiamenti per il Copparo 2015, ad un passo dalla promozione dopo i risultati dell’ultimo turno. Con sei gare ancora da giocare, e 18 punti in palio, sono sedici quelli di vantaggio per i rossoblù rispetto al Reno Molinella, fermato ancora una volta dal Bando e ormai proiettato verso i playoff. Il Copparo aveva fatto il suo dovere nell’anticipo del sabato battendo per 1-0 la Codigorese, centrando la ventesima vittoria in campionato su 24 partite, un ruolino di marcia pressoché perfetto che ha trascinato i rossoblù a pochi centimetri dal ritorno in Promozione. La festa potrebbe arrivare domenica prossima sul campo del Cotignola, dove paradossalmente basterebbe addirittura una sconfitta – in caso di contemporaneo ko del Molinella a Pontelagoscuro – per la matematica promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: manca pochissimo alla matematica. Copparo, la festa è qui. Verdetto a Cotignola?

Articoli correlati

Leggi anche: Prima Categoria: con 14 punti di vantaggio a sette gare dalla fine, manca davvero poco. Copparo prepara la festa promozione

Prima Categoria. Copparo lanciatissimo, poker in trasfertaSesta vittoria consecutiva ottenuta a Massa Lombarda su Frugesport per il Copparo, che si impone per 4-1 e mantiene otto punti di vantaggio...

Una raccolta di contenuti su Prima Categoria

Discussioni sull' argomento Prima Categoria D. Successo all'inglese per il Casarza: sconfitto lo Sporting Club Aurora; Tennis Club Treviglio sogna il salto in A2; Oscar 2026 – One Battle After Another grande protagonista pronto a conquistare 6 statuette su 13; Torna il grande appuntamento dei Monari Test Match 2026.

Prima Categoria: con 14 punti di vantaggio a sette gare dalla fine, manca davvero poco. Copparo prepara la festa promozioneQuattordici punti di vantaggio a sette giornate dalla fine. E’ ormai fatta per la promozione del Copparo 2015, che ... msn.com

+++LA DOMENICA MAGICA DEL CALCIO A TRANI: LA POLISPORTIVA DEL PRESIDENTE PAOLO ABRUZZESE CONQUISTA LA MATEMATICA PROMOZIONE IN PRIMA CATEGORIA, VINTO IL CAMPIONATO DI "SECONDA" CON QUATTRO GIORNATE DI - facebook.com facebook