Dopo l’episodio dei militari, nuove immagini diventano virali: il trofeo ancora al centro del braccio di ferro, mentre la posizione resta invariata La Coppa sempre stretta tra le mani. Accanto, stavolta, non più uomini in divisa ma un leone. E il messaggio resta lo stesso. Nel nuovo video pubblicato sui canali social ufficiali del Senagal, il ct Pape Thiaw posa con il trofeo della Coppa d’Africa, affiancato da uno degli animali simbolo dei Leoni della Teranga. Un’altra immagine destinata a fare rumore, che si inserisce nello stesso solco tracciato nei giorni scorsi. Dopo la scena della consegna ai militari, anche questo nuovo contenuto rafforza una linea ormai chiara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa d'Africa, un leone protegge il trofeo: la posizione del Senegal è radicale

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