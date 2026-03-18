Clamoroso ribaltone in Coppa d’Africa vince a tavolino il Marocco | tolto il trofeo al Senegal

La Confederazione Africana ha deciso di assegnare la Coppa d’Africa 2025-26 al Marocco, riconoscendolo vincitore a tavolino. La decisione ha portato al ritiro del trofeo dal Senegal, che aveva conquistato la finale il 18 gennaio scorso. La scelta rappresenta un cambio di attribuzione del titolo, senza che siano stati annunciati motivi ufficiali.

Con una decisione senza precedenti, la Confederazione Africana ha assegnato la Coppa d’Africa 2025-26 al Marocco, togliendo di fatto il trofeo al Senegal, che l’aveva conquistato sul campo, nell’incredibile finale disputata lo scorso 18 gennaio. Il match terminato 1-0 ai tempi supplementari a favore dei Leoni della Teranga aveva regalato grandi emozioni e incredibili colpi di scena. Dopo che gli era stato assegnato un rigore contro, molto dubbio, che Brahim Diaz aveva poi fallito, provando un cucchiaio nei minuti di recupero, il Senegal aveva abbandonato il campo, rientrando negli spogliatoi. Dopo essere stati convinti a tornare in campo per la conclusione del match dalla stella Sadio Mané, i senegalesi avevano conquistato la Coppa d’Africa grazie alla rete di Pape Gueye al 94'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Coppa d’Africa, il ribaltone: il Marocco vince 3-0 a tavolino, Senegal sconfitto per forfaitLa CAF Appeal Board ha ribaltato l’esito disciplinare sulla finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025, assegnando il match al... CLAMOROSO!! REACTION FOLLE IN COPPA D’AFRICA!! GOL ANNULLATO, RIGORE, SI RITIRANO, CUCCHIAIO PARATO! Contenuti utili per approfondire Clamoroso ribaltone Temi più discussi: Ribaltone clamoroso: la CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal e assegna la vittoria al Marocco; Ribaltone clamoroso! Il CAF assegna a tavolino la Coppa d'Africa al Marocco; Coppa d’Africa, ribaltone clamoroso: Marocco campione a tavolino; Clamoroso! Tolta la Coppa d’Africa al Senegal. Decisione clamorosa della CAF: Coppa d'Africa assegnata al MaroccoClamoroso ribaltone nella finale della Coppa d'Africa. La CAF ( Confederazione Africana di Calcio) ha ufficializzato una decisione destinata a far discutere: l a Corte d’Appello dell’organo ... fantacalcio.it Coppa d’Africa, clamoroso colpo di scena: assegnata al MaroccoScenario clamoroso, la coppa viene assegnata a tavolino ... msn.com Ribaltone clamoroso: la CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal e assegna la vittoria al Marocco x.com Il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per 10 minuti prima di rientrare e poi segnare il gol decisivo. Nel mezzo il famoso rigore fallito da Bra - facebook.com facebook