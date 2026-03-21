Il Presidente del Senegal ha mostrato il trofeo della Coppa d'Africa nello studio, posando con una foto pubblicata su Facebook. Nella stessa immagine si vede anche Bassirou Diomaye Faye, che ha condiviso il momento con i follower. L’immagine cattura il trofeo esposto dietro di lui, senza ulteriori dettagli su altri eventi o partecipanti.

La Coppa d’Africa non si muove dal Senegal, almeno per ora. Ci tiene a ribadirlo anche il Presidente della Repubblica Bassirou Diomaye Faye, seppur senza usare le parole. Il capo dello Stato ha preferito aggiornare l’immagine del profilo sui propri account social, in modo eloquente: lui alla scrivania, la bandiera del Senegal a sinistra e, ben visibile alle spalle, la Coppa d’Africa. Per i Leoni della Teranga, adesso, la partita è diventata politica. Diomaye Faye, in carica da un paio d’anni, non ha mai nascosto l’importanza che il trofeo rivestiva per il proprio Paese. Lo aveva scritto il 18 gennaio, subito dopo il trionfo di Mané e compagni, in un post: "Affidando ai giocatori la bandiera nazionale, avevamo dato loro una missione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Presidente del Senegal diventa il "guardiano" della Coppa d'Africa: espone il trofeo nello studio

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