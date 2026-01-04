Conte dopo Lazio-Napoli | le condizioni di Neres il motivo della scelta Juan Jesus e il silenzio sul mercato

Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha commentato le condizioni di Neres, spiegato la scelta di Juan Jesus e mantenuto un tono riservato sul mercato. In conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’orgoglio per la prestazione della sua squadra, lodando l’interpretazione del Napoli e il pressing efficace. L’attenzione resta alta sia sulle condizioni dei giocatori sia sulle strategie future, in un contesto di attesa e riflessione.

Ansia e Orgoglio. Antonio Conte in conferenza stampa applaude il suo Napoli capace di sbancare Roma (2-0) con "interpretazione eccezionale e pressing a 50 metri". La gioia per la vetta sfiorata (-1 dal Milan) è però frenata dalle condizioni di David Neres, uscito malconcio. Conte svela: "Problema alla caviglia, non muscolare. Tremo all'idea di perderlo". Poi la stoccata sul mercato, nascosta dietro un sorriso: "Non ne parlo, mi porto sfortuna da solo". "Una partita di alto livello": l'elogio alla squadra. L'analisi tecnica è netta. Per Conte, la vittoria sulla Lazio non è solo frutto dei singoli, ma di un piano gara perfetto.

